Верховный суд указал на возможность взимать «НДС сверху»

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС встала на сторону подрядчика и отменила решения апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции о взыскании с заказчика цены договора с учетом «НДС сверху». В решении отмечается, что предъявляемая покупателю сумма НДС должна выделяться из указанной в договоре цены, если в соглашении отсутствует прямое указание на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога. Иными словами, если бы такой оговорки в договоре между «Спецстроем ДВ» и «Амурсвязьсервисом» не было, правомерно было бы выделение НДС из указанной цены (9,5 млн руб., из которой бы НДС получался в размере 1,58 млн руб. и подлежал формальной уплате подрядчиком), однако такая оговорка («без НДС») в договоре как раз была.