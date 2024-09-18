В Монголию будут стабильно поставлять российское топливо

УЛАН-БАТОР, 18 сентября. /ТАСС/. Поставки в Монголию из РФ дизельного топлива и бензина будут стабильными благодаря соответствующим переговорам, которые состоялись во время недавнего визита президента России Владимира Путина в страну. Об этом сообщил монгольский министр промышленности и минеральных ресурсов Цэвэгдоржийн Туваан на брифинге о запасах нефтепродуктов в стране в рамках подготовки к зиме.
«В рамках визита президента России в нашу страну прошли переговоры с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым о стабильных поставках нефтепродуктов, хотя РФ ввела запрет на их экспорт. На сегодня запас бензина АИ-92 составляет 28 суток, дизельного топлива — более 45 суток», — сказал руководитель Минпрома Монголии.
Ранее глава Минэнерго РФ в ходе Восточного экономического форума сообщил, что российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8 — 1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тон авиакеросина в год. По словам Цивилева, РФ обеспечивает почти 99% импортных поставок бензина Монголии, по дизтопливу доля чуть меньше.
«Поставляют “Роснефть” и “Газпром нефть”, но мы подписали межправительственное соглашение, по которому правительства двух стран, министры энергетики двух стран поддерживают эту работу. Прописано, как это будет работать, чтобы это было взаимовыгодно — выгодно и РФ, выгодно и Монголии», — пояснил российский министр.
Говоря о поставках авиакеросина для Монголии, глава Минэнерго РФ отметил, что Россия будет поставлять этой стране 100% необходимого авиатоплива для нового аэропорта на взаимовыгодной основе. «Мы разделили 60% на 40% совместной компании, определили принципы их работы. Мы всегда заходим именно с целью, чтобы это было выгодно обеим сторонам», — сказал он.
Также Путин во время визита в Монголию заверил, что РФ всегда готова помочь стране с поставками топлива. Глава российского государства подчеркнул, что Россия «давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами», напомнив, что в 2023 году именно РФ поставила на монгольский рынок свыше 90% бензина и дизеля.