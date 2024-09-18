В Монголию будут стабильно поставлять российское топливо

Говоря о поставках авиакеросина для Монголии, глава Минэнерго РФ отметил, что Россия будет поставлять этой стране 100% необходимого авиатоплива для нового аэропорта на взаимовыгодной основе. «Мы разделили 60% на 40% совместной компании, определили принципы их работы. Мы всегда заходим именно с целью, чтобы это было выгодно обеим сторонам», — сказал он.