В Минфине заявили о больших перспективах общего страхового рынка стран БРИКС

Говоря о западной системе страхования, Чебесков отметил, что та инфраструктура, которая была создана Западом, очень эффективная, однако у стран глобального Юга есть понимание, что она же является и дискриминационной по отношению к ним. Поэтому идеи развития общей финансовой инфраструктуры, в том числе страховой, «были восприняты как в целом разумные, правильные концептуальные идеи, которые нужно действительно проработать».