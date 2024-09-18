В Минфине заявили о больших перспективах общего страхового рынка стран БРИКС

«Еще один наш приоритет, где мы видим тоже большой потенциал, — это, конечно, международная сфера. Тут рынок тоже взялся за эту инициативу и начал обсуждать инициативу создания [механизма] взаимодействия страховых и перестраховочных компаний в рамках БРИКС. И, возможно, даже создание [общей] перестраховочной компании в рамках БРИКС», — сказал Чебесков.
Он уточнил, что над этими решениями ведется активная работа в Деловом совете БРИКС, но их «перспективы довольно далекие».
Говоря о западной системе страхования, Чебесков отметил, что та инфраструктура, которая была создана Западом, очень эффективная, однако у стран глобального Юга есть понимание, что она же является и дискриминационной по отношению к ним. Поэтому идеи развития общей финансовой инфраструктуры, в том числе страховой, «были восприняты как в целом разумные, правильные концептуальные идеи, которые нужно действительно проработать».