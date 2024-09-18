В Минфине назвали сроки принятия закона о налогообложении промышленного майнинга

Чебесков в своем выступлении затронул вопрос удобства во взаиморасчетах клиентов в цифровых финансовых активах (ЦФА) и при помощи криптовалют, приведя в пример цифровой рубль.
Он добавил, что власти работают над разработкой всех дополнительных подзаконных актов. Министерство финансов рассчитывает, что законопроект о налогообложении майнинговой отрасли будет принят в осеннюю сессию Госдумы.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы завершить все подзаконные акты, которые позволят уже нормально работать майнинговой отрасли. Конечно, ключевым вопросом являются налоговые инициативы. Мы сейчас эти вопросы прорабатываем, чтобы было правильное, четкое и понятное налогообложение», — сказал представитель ведомства.
Он отметил, что россияне смогут получить доступ к цифровой валюте через любой банк, благодаря взаимосвязанным платформам.
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