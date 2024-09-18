В Минфине назвали сроки принятия закона о налогообложении промышленного майнинга

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы завершить все подзаконные акты, которые позволят уже нормально работать майнинговой отрасли. Конечно, ключевым вопросом являются налоговые инициативы. Мы сейчас эти вопросы прорабатываем, чтобы было правильное, четкое и понятное налогообложение», — сказал представитель ведомства.