Товарооборот Японии и РФ вырос впервые с августа 2022 года

Экспорт из Японии в Россию вырос на 17,9%, до отметки в 27,4 млрд иен ($192,9 млн), а импорт из РФ вырос на 26% — до 78,1 млрд иен ($550 млн). Главными категориями в товарообороте являются японские автомобили (порядка 60% от всего экспорта из Японии и Россию) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России) — поставки по обоим этим показателям в прошлом месяце выросли, что и привело к увеличению товарооборота между двумя государствами. Это первое увеличение товарооборота между Японией и Россией с августа 2022 года, когда показатель увеличился благодаря росту мировых цен на топливо, что привело к заметному увеличению стоимости импорта российских энергоносителей.