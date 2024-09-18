Экспорт из Японии в Россию вырос на 17,9%, до отметки в 27,4 млрд иен ($192,9 млн), а импорт из РФ вырос на 26% — до 78,1 млрд иен ($550 млн). Главными категориями в товарообороте являются японские автомобили (порядка 60% от всего экспорта из Японии и Россию) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России) — поставки по обоим этим показателям в прошлом месяце выросли, что и привело к увеличению товарооборота между двумя государствами. Это первое увеличение товарооборота между Японией и Россией с августа 2022 года, когда показатель увеличился благодаря росту мировых цен на топливо, что привело к заметному увеличению стоимости импорта российских энергоносителей.
Товарооборот Японии и РФ вырос впервые с августа 2022 года
ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Японии и России в августе 2024 года вырос на 23,81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 105,59 млрд иен ($743 млн по текущему курсу). Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.