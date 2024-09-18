Суд ЕС аннулировал наложенный ЕК на Google штраф в размере €1,5 млрд

«Суд общей юрисдикции поддерживает большинство выводов Еврокомиссии, но отменяет решение, которым Еврокомиссия наложила штраф в размере почти €1,5 млрд на Google, на том основании, в частности, что она не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке срока действия положений договора, которые Еврокомиссия сочла злоупотребляющими», — отмечается в документе.