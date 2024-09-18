«Сибур» выплатит дивиденды за I полугодие из расчета 12,36 рубля на акцию

Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за I квартал на сумму 30,86 млрд рублей (12,04 рубля на акцию) «Сибур» суммарно по результатам шести месяцев 2024 года направит на дивиденды 24,4 рубля на одну обыкновенную акцию, или 62,54 млрд рублей.