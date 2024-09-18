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«Сибур» выплатит дивиденды за I полугодие из расчета 12,36 рубля на акцию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов по итогам шести месяцев 2024 года в размере 12,36 рубля на одну акцию, или 31,68 млрд рублей в сумме, следует из сообщения компании.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 23 сентября.

Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за I квартал на сумму 30,86 млрд рублей (12,04 рубля на акцию) «Сибур» суммарно по результатам шести месяцев 2024 года направит на дивиденды 24,4 рубля на одну обыкновенную акцию, или 62,54 млрд рублей.

Дивидендная политика «Сибура» предполагает минимальный размер дивидендных выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Новая политика применяется с отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2020 года.

О компании.

«Сибур» — крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая несколько производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.