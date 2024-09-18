Сбер зафиксировал существенный рост активности «раздолжнителей»

«Мы уже много раз говорили о том, что эта проблема нас беспокоит. Конечно же, не с точки зрения того, что часть клиентов пользуется инструментом банкротства. По нашей оценке, в 2023 году объем предложений в интернете от раздолжнителей превысил 2 млн объявлений. В этом году их активность возросла, около 1,2 млн объявлений появилось только за два квартала (676 тыс. — в I квартале, 552 тысячи — в II квартале)», — рассказал Кузнецов.