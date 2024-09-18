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Сбер зафиксировал существенный рост активности «раздолжнителей»

ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сбербанк отмечает в 2024 году существенный рост активности «раздолжнителей» — организаций, которые предлагают услуги с ложными обещаниями списания долгов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Источник: Вероника Сапожникова

«Мы уже много раз говорили о том, что эта проблема нас беспокоит. Конечно же, не с точки зрения того, что часть клиентов пользуется инструментом банкротства. По нашей оценке, в 2023 году объем предложений в интернете от раздолжнителей превысил 2 млн объявлений. В этом году их активность возросла, около 1,2 млн объявлений появилось только за два квартала (676 тыс. — в I квартале, 552 тысячи — в II квартале)», — рассказал Кузнецов.

Он напомнил, что «Сбер» поддерживает предложение Совета Федерации ограничить в России рекламу «раздолжнителей». «Полагаем, что такая мера позволит обезопасить россиян от действий недобросовестных участников рынка», — указал он.

В конце июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов совместно с Банком России проработать законодательные меры по регулированию рекламы организаций, предлагающих услуги с ложными обещаниями списания долгов.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.