«Сбер» сократил на 25% срок банкротных торгов по своим активам

«Сбер» за три последних года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам с восьми до шести месяцев, то есть на 25%. Об этом сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», организованном АБК. При этом банк увеличил среднее количество участников на торгах до трех.