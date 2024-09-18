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«Сбер» сократил на 25% срок банкротных торгов по своим активам

«Сбер» за три последних года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам с восьми до шести месяцев, то есть на 25%. Об этом сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», организованном АБК. При этом банк увеличил среднее количество участников на торгах до трех.

Источник: Reuters

Ускорение торгов по активам «Сбера» происходит на фоне обратной тенденции к увеличению длительности процедур несостоятельности в России. Так, если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней, отметил господин Акимов.

Продажа имущества во время процедуры банкротства — «важнейший этап, который отделяет кредитора от возврата денег, а должника — от решения его финансовых проблем», поэтому важно, чтобы залоговое имущество реализовывалось как можно быстрее и выгоднее, подчеркнул Евгений Акимов. По его словам, сокращение срока торгов стало возможным в том числе за счет «внедрения “Сбером” новых технологий».