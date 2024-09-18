«Сбер» сократил на 25% срок банкротных торгов по своим активам

Ускорение торгов по активам «Сбера» происходит на фоне обратной тенденции к увеличению длительности процедур несостоятельности в России. Так, если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней, отметил господин Акимов.
Продажа имущества во время процедуры банкротства — «важнейший этап, который отделяет кредитора от возврата денег, а должника — от решения его финансовых проблем», поэтому важно, чтобы залоговое имущество реализовывалось как можно быстрее и выгоднее, подчеркнул Евгений Акимов. По его словам, сокращение срока торгов стало возможным в том числе за счет «внедрения “Сбером” новых технологий».