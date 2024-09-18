Сбер рассказал об обслуживании заемщиками кредитов, взятых из-за мошенников

«Но здесь очень важно понимать, что каждый должен ответственно принимать решение о получении кредита. И мы, и другие кредиторы, и госорганы, и СМИ — все призывают быть бдительными. Однако, к сожалению, иногда наши клиенты попадают в такую финансовую ловушку. И здесь, конечно, наша общерыночная задача сделать так, чтобы и технологически защитить интересы наших клиентов. Что касается злоупотребления инструментом урегулирования, то мы не фиксируем это как проблему», — сказал он.