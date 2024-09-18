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Сбер рассказал об обслуживании заемщиками кредитов, взятых из-за мошенников

ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Заемщики, взявшие кредиты под воздействием мошенников, получают возможность на период расследования инцидента выплачивать долг в посильном размере. Дальнейшее обслуживание таких кредитов зависит от результатов расследования. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Источник: Вероника Сапожникова

«Проблема подобных схем давно стоит остро, хотя есть позитивные изменения в этом направлении. Мы консультируем клиентов, говорим о необходимости обратиться в правоохранительные органы, но не все понимают, что это нужно сделать. На период, пока проводится расследование, мы меняем режим обслуживания кредитов, максимально приближая размер платежа к посильному для клиентов», — рассказал он.

По словам Кузнецова, дальнейшее обслуживание кредитов зависит уже от результатов расследования.

«Но здесь очень важно понимать, что каждый должен ответственно принимать решение о получении кредита. И мы, и другие кредиторы, и госорганы, и СМИ — все призывают быть бдительными. Однако, к сожалению, иногда наши клиенты попадают в такую финансовую ловушку. И здесь, конечно, наша общерыночная задача сделать так, чтобы и технологически защитить интересы наших клиентов. Что касается злоупотребления инструментом урегулирования, то мы не фиксируем это как проблему», — сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.