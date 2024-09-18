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Сбер исчерпал лимиты на семейную ипотеку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбер приостановил выдачу ипотечных кредитов по новым заявкам по основной льготной программе с государственной поддержкой в РФ — семейной. Это следует из данных портала «Домклик», который входит в структуру банка.

Источник: РИА "Новости"

«Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита», — говорится в сообщении на сайте «Домклика».

ТАСС запросил комментарий у пресс-службы кредитной организации.

Сбербанк — крупнейший по объему выдачи ипотеки в июле 2024 года в РФ банк, свидетельствуют данные ДОМ.РФ. Так, в июле организация оформила 49,8 тыс. жилищных займов на совокупный объем 208,4 млрд рублей.

Согласно оперативным данным ДОМ.РФ на 12 сентября, общий лимит по семейной ипотеке в 5,9 трлн рублей банки РФ выбрали на 91,8%. Сейчас в ТОП-5 банков по размеру квоты по этой программе входят «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Банк ДОМ.РФ и Промсвязьбанк. Из них больше всего лимит израсходован у Альфа-банка — на 98,4% и «Сбера» — на 96,9%.