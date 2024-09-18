Сбер исчерпал лимиты на семейную ипотеку

Согласно оперативным данным ДОМ.РФ на 12 сентября, общий лимит по семейной ипотеке в 5,9 трлн рублей банки РФ выбрали на 91,8%. Сейчас в ТОП-5 банков по размеру квоты по этой программе входят «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Банк ДОМ.РФ и Промсвязьбанк. Из них больше всего лимит израсходован у Альфа-банка — на 98,4% и «Сбера» — на 96,9%.