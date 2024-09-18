Риелтор рассказал, когда Сбер может возобновить выдачу семейной ипотеки

В октябре-ноябре может быть пересмотр, правительство оценит эффективность. Либо оставят как есть, либо изменят. Программу не зря делали до 2030 года. Смысл ее делать до 2030-го, если лимиты кончатся за несколько месяцев? Именно поэтому так и сделали — оценят эффективность и могут выделить новые лимиты.