Риелтор рассказал, когда Сбер может возобновить выдачу семейной ипотеки

Он отметил, что правительство будет оценивать эффективность льготной программы, и сможет либо оставить все как есть, либо изменить лимиты.
Собеседник издания также напомнил, что программу семейной ипотеки продлили до 2030 года.
В октябре-ноябре может быть пересмотр, правительство оценит эффективность. Либо оставят как есть, либо изменят. Программу не зря делали до 2030 года. Смысл ее делать до 2030-го, если лимиты кончатся за несколько месяцев? Именно поэтому так и сделали — оценят эффективность и могут выделить новые лимиты.
Риелтор уточнил, что, когда программу вводили, правительство сделало ее на два-три месяца, а потом пересмотрело с точки зрения эффективности. В этот раз, считает он, небольшой лимит связан с пересмотром в октябре-ноябре.
Соответственно, в октябре-ноябре будет пересмотр, отсюда небольшой лимит. Учитывая количество людей, которые брали ипотеку в предыдущие годы, — добавил эксперт.
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