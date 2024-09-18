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Reuters: BlackRock и Microsoft вложат $30 млрд в развитие инфраструктуры ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная компания BlackRock и технологическая корпорация Microsoft планируют запустить фонд суммой более $30 млрд, чтобы проинвестировать развитие инфраструктуры, связанной с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), включая строительство дата-центров и энергетические проекты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник: Reuters

По его информации, фонд получит название Global AI Infrastructure Investment Partnership, а целью его создания станет «усовершенствование цепочек поставок в сфере ИИ и обеспечение [таких проектов] энергией». За принятием решения о создании подобного инвестиционного инструмента стоят особенности современных моделей ИИ, используемых для обработки больших объемов данных: зачастую для их работы требуются значительные вычислительные мощности, следствием чего становится повышение энергопотребления.

Как пишет Reuters, генеральным партнером фонда выступит инвесткомпания из ОАЭ MGX, в его создании также примет участие производитель чипов Nvidia. Общий инвестиционный потенциал фонда оценивается в $100 млрд.

4 сентября акции Nvidia на бирже NASDAQ обвалились на 9,5% в течение дня, уменьшив ее капитализацию на рекордные $278,9 млрд. По оценке агентства Bloomberg, это произошло на фоне снижения уровня доверия инвесторов к перегретому рынку компаний, занимающихся развитием ИИ. По оценке главы BlackRock Investment Жана Буевена, «необходимо терпение», прежде чем ИИ начнет приносить пользу, соответствующую ожиданиям инвесторов, и этот процесс «займет годы, а не кварталы».