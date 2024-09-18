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Раскрыт объем трат Запада на российский титан

Страны Запада в 2024 году приобрели российский титан на 264,9 млн долларов.

Источник: Freepik

В 2024 году западные страны купили российский титан на общую сумму в 264,9 млн долларов. Запад обеспечил 11,4% от общего импорта производителей из России.

Как пишет РИА Новости, несмотря на заявления об отказе от российских ресурсов, США и некоторые страны Евросоюза продолжили закупать титан у российских компаний. В нем нуждаются производители химической промышленности, а также авиакосмической промышленности и кораблестроения.

В список поставщиков титана из России входит компания «ВСМПО-Ависма», которая обеспечивает около четверти всего рынка, включая поставщиков самолетов Airbus и Boeing.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по видеосвязи с членами правительства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину продумать ограничения для недружественных стран на поставку из страны титана, никеля, урана и некоторых иных видов сырья. При этом глава государства подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать».