Раскрыт объем трат Запада на российский титан

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по видеосвязи с членами правительства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину продумать ограничения для недружественных стран на поставку из страны титана, никеля, урана и некоторых иных видов сырья. При этом глава государства подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать».