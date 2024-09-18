Путин продлил продэмбарго на импорт из стран Запада

Продовольственное эмбарго, введенное в ответ на недружественные действия Запада, действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен за счет других стран Европы и Украины.