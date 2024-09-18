Путин назвал основную задачу российской экономики

Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ.
«Задача нашей экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат», — сказал президент на встрече.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Задача российской экономики — стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ.
«Задача нашей экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат», — сказал президент на встрече.