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Путин назвал основную задачу российской экономики

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Задача российской экономики — стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ.

«Задача нашей экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат», — сказал президент на встрече.