Путин назвал число женщин в России, которые ведут свой бизнес

«Авторитет форума неуклонно растет. Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации. Повторю, такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства», — резюмировал глава государства.