Путин назвал число женщин в России, которые ведут свой бизнес

«Женщины в России трудятся практически во всех сферах», — отметил Владимир Путин.
Стремительно развивается и женское предпринимательство. Только за прошлый год число женщин-предпринимателей выросло почти почти на треть. Сейчас 6 миллионов женщин ведут свой бизнес в России.
Он также затронул вопрос интереса к ЕЖФ в 2024 году.
Как подчеркнул Владимир Путин, большой интерес к форуму обусловлен тем, что на нем собираются женщины, достигшие высот в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной и просветительской деятельности.
«Авторитет форума неуклонно растет. Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации. Повторю, такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства», — резюмировал глава государства.