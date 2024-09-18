Производитель пищевых контейнеров Tupperware объявил себя банкротом

Однако с начала 2000-х годов в условиях роста конкуренции и отсутствия интереса у потребителей к модели прямых продаж, использовавшейся компанией, продажи начали снижаться. Компания стала постепенно закрывать свои представительства в других странах. Небольшой всплеск популярности был отмечен в период пандемии COVID-19. Но в 2022 году из-за проблем с финансами и невозможностью сделать очередные платежи по кредитам акции Tupperware упали на 40%, в апреле 2023 года по тем же причинам было отмечено 50-процентное падение акций.