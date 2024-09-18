Председатель Ассоциации франчайзинга рассказала о женщинах в бизнесе

Оборот «женского» бизнеса за год увеличился на 17%. По словам Осиповой, в бизнесе, связанном с социальной сферой, женщины составляют 90% участников, в креативных отраслях — более 60%, в сфере услуг — 59%.
Во франчайзинге около 42% женщин франчайзеров и около 54% — франчайзи, добавила она. В топ «женских» отраслей франчайзинга вошли:
медицина — больше 50% женщин;
школьное и дошкольное образование — более 60−65% женщин;
экспорт продукции — 57% женщин.
Наряду с традиционными видами бизнеса женщины активно развивают инновационные форматы — например, электронную коммерцию.
Франчайзинг хорошо соответствует женской модели ведения бизнеса, его принципы подходят для реализации женщин и в профессиональной сфере, и в социальной, и в семейной. Осипова подчеркнула, что франчайзинг дает абсолютные возможности реализации предпринимательских инициатив без ущерба семье.
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