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Председатель Ассоциации франчайзинга рассказала о женщинах в бизнесе

В России 6 млн предприятий малого и среднего бизнеса, из которых 2 млн — это предприятия, которыми владеют женщины. Об этом заявила в рамках IV Евразийского женского форума председатель Ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Оборот «женского» бизнеса за год увеличился на 17%. По словам Осиповой, в бизнесе, связанном с социальной сферой, женщины составляют 90% участников, в креативных отраслях — более 60%, в сфере услуг — 59%.

Во франчайзинге около 42% женщин франчайзеров и около 54% — франчайзи, добавила она. В топ «женских» отраслей франчайзинга вошли:

  • медицина — больше 50% женщин;

  • школьное и дошкольное образование — более 60−65% женщин;

  • экспорт продукции — 57% женщин.

Наряду с традиционными видами бизнеса женщины активно развивают инновационные форматы — например, электронную коммерцию.

Франчайзинг хорошо соответствует женской модели ведения бизнеса, его принципы подходят для реализации женщин и в профессиональной сфере, и в социальной, и в семейной. Осипова подчеркнула, что франчайзинг дает абсолютные возможности реализации предпринимательских инициатив без ущерба семье.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».