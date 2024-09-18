Председатель Ассоциации франчайзинга рассказала о женщинах в бизнесе

Франчайзинг хорошо соответствует женской модели ведения бизнеса, его принципы подходят для реализации женщин и в профессиональной сфере, и в социальной, и в семейной. Осипова подчеркнула, что франчайзинг дает абсолютные возможности реализации предпринимательских инициатив без ущерба семье.