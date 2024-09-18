Оверчук намерен обсудить в Исламабаде создание ЗСТ между Пакистаном и ЕАЭС

«Мы поднимем вопрос о заинтересованности или незаинтересованности Пакистана в заключении соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. По крайней мере, начнем это обсуждать, зондировать. Мы это с коллегами по ЕАЭС обсуждали, с нашей страны определенный интерес есть», — сказал он журналистам.