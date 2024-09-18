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Оверчук намерен обсудить в Исламабаде создание ЗСТ между Пакистаном и ЕАЭС

ИСЛАМАБАД, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, прибывший с двухдневным визитом в Исламабад, сообщил, что намерен обсудить с руководством Пакистана возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между республикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Источник: РИА "Новости"

«Мы поднимем вопрос о заинтересованности или незаинтересованности Пакистана в заключении соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. По крайней мере, начнем это обсуждать, зондировать. Мы это с коллегами по ЕАЭС обсуждали, с нашей страны определенный интерес есть», — сказал он журналистам.