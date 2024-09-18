МВФ решил отложить консультации с РФ

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Международный валютный фонд (МВФ) принял решение отложить консультации с властями РФ в рамках ежегодного обзора российской экономики на основании четвертой статьи своего устава, пока собирается и анализируется соответствующая информация.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансовой организации.
«Консультации по 4-й статье с Россией отложены, пока мы собираем все необходимые данные и проводим анализ для тщательных консультаций», — отметили в МВФ.