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МВФ решил отложить консультации с РФ

Решение принято на основании четвертой статьи устава, пока собирается и анализируется соответствующая информация.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Международный валютный фонд (МВФ) принял решение отложить консультации с властями РФ в рамках ежегодного обзора российской экономики на основании четвертой статьи своего устава, пока собирается и анализируется соответствующая информация.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансовой организации.

«Консультации по 4-й статье с Россией отложены, пока мы собираем все необходимые данные и проводим анализ для тщательных консультаций», — отметили в МВФ.