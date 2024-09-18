Международный бренд «Яндекса» запустил сервис заказа такси в Абу-Даби

Yango запустила сервис заказа такси в партнерстве с интегрированным транспортным центром Департамента муниципалитетов Абу-Даби. Как отмечается в сообщении медиаофиса правительства эмирата, на стадии эксперимента работу сервиса обеспечивали более 300 автомобилей, которые за последние пять месяцев совершили около 8 тыс. поездок. Сейчас в Yango зарегистрированы более 1,5 тыс. такси.