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Международный бренд «Яндекса» запустил сервис заказа такси в Абу-Даби

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Компания Yango, являющаяся международным подразделением «Яндекса», запустила сервис заказа такси в Абу-Даби. Столица Объединенных Арабских Эмиратов стала вторым городом в стране, где доступен сервис Yango, который начал работать в Дубае в сентябре 2022 года.

Источник: AP 2023

Yango запустила сервис заказа такси в партнерстве с интегрированным транспортным центром Департамента муниципалитетов Абу-Даби. Как отмечается в сообщении медиаофиса правительства эмирата, на стадии эксперимента работу сервиса обеспечивали более 300 автомобилей, которые за последние пять месяцев совершили около 8 тыс. поездок. Сейчас в Yango зарегистрированы более 1,5 тыс. такси.

«Предоставление услуг через международные приложения повышает общую эффективность работы такси. Эта инициатива связывает государственные и частные такси, а также лицензированные частные автомобили с пассажирами в эмирате через безопасные электронные коммуникационные платформы и смарт-приложения», — прокомментировал запуск сервиса директор интегрированного центра Абдалла аль-Марзуки.

Yango — технологическая компания, которая работает более чем в 20 странах Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Компания предоставляет сервисы заказа такси и доставки. В конце 2023 года Yango открыла в Дубае первый международный офис. Позже компания запустила в Дубае навигационный сервис Yango Maps с высокодетализированной картой нового поколения.