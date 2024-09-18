МЭР работает над сохранением финансовых механизмов для МСП до 2030 года

Согласно документам правительства, основная сумма расходов по федеральному проекту в 2025—2030 годы придется на льготные инвестиционные кредиты МСП в приоритетных отраслях (включая обрабатывающие производства, IT, гостиницы и общепит) — 238,4 млрд рублей. При этом большая часть этих трат будет направлена на субсидирование займов, взятых до 2025 года (148 млрд рублей), а остальное — на новые выдачи по совмещенной программе.