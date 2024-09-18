МЭР работает над сохранением финансовых механизмов для МСП до 2030 года

«Работаем над сохранением четырех ключевых финансовых механизмов для бизнеса до 2030 года, — сказала она. — Нам важно сохранить доступность кредитов для определенных категорий МСП. И благодаря этому добиться не только количественного, но и качественного роста сектора».
Она напомнила, что в 2024 году объем кредитов для МСП вырос на 35% по сравнению с 2023 годом. Более 90% всех заемщиков — микропредприятия. Причем бизнес не только пополняет оборотные средства, но и активно инвестирует, подчеркнула Илюшникова.
«Поэтому с коллегами активно обсуждаем донастройку четырех ключевых финансовых инструментов», — отметила замминистра.
О финансовых инструментах
Речь, в частности, идет о программе льготного банковского кредитования для приоритетных отраслей — обрабатывающих производств, туризма и высоких технологий, указала она.
Также Илюшникова упоминала механизм зонтичных поручительств — это способ получить кредит в банке до 1 млрд рублей при нехватке залога.
Обсуждается сохранение программы займов в государственных микрофинансовых организациях — это льготные микрозаймы до 5 млн рублей, в том числе для начинающих предпринимателей и самозанятых, которым сложно получить кредит в банках. Средняя ставка в 2023 году составляла 6,1%.
«Сейчас смотрим, какие именно продукты работают на развитие каких таргетных групп, и рассматриваем варианты доработки программ. Важно, чтобы каждый из механизмов работал со своей конкретной аудиторией. Результатами поделюсь в отдельных постах», — добавила Илюшникова.
О поддержке МСП
Ранее газета «Известия» со ссылкой на документы правительства сообщила, что выделяемая сумма на поддержку МСП в ближайшую шестилетку — на 21% меньше, чем объем средств из федерального бюджета, заложенный в паспорт одноименного нацпроекта на 2019−2024 годы (416,2 млрд рублей).
Согласно документам правительства, основная сумма расходов по федеральному проекту в 2025—2030 годы придется на льготные инвестиционные кредиты МСП в приоритетных отраслях (включая обрабатывающие производства, IT, гостиницы и общепит) — 238,4 млрд рублей. При этом большая часть этих трат будет направлена на субсидирование займов, взятых до 2025 года (148 млрд рублей), а остальное — на новые выдачи по совмещенной программе.
ТАСС направил запрос в Министерство финансов РФ.