Комитет Госдумы поддержал возможность дистанционного открытия счетов эскроу

Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на повышение доступности финансовых услуг для граждан, приобретающих жилье в новостройках, и стимулирование продаж жилья, реализуемого застройщиками по договорам долевого строительства. В этих целях предлагается в ряде случаев предусмотреть возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физлица.