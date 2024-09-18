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Комитет Госдумы поддержал возможность дистанционного открытия счетов эскроу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий банкам дистанционно открывать гражданам счета эскроу при соблюдении определенных условий.

Источник: РИА "Новости"

Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на повышение доступности финансовых услуг для граждан, приобретающих жилье в новостройках, и стимулирование продаж жилья, реализуемого застройщиками по договорам долевого строительства. В этих целях предлагается в ряде случаев предусмотреть возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физлица.

Законопроект снимает запрет на открытие кредитной организацией счетов эскроу для расчетов по договорам долевого строительства без личного присутствия клиента-физлица. Дистанционное открытие таких счетов будет возможно лишь в случае проведения идентификации клиента и подтверждения достоверности сведений о нем.

Для этого могут использоваться надлежащим образом заверенные копии документов, единая система идентификации и аутентификации, а также информация из информационных систем органов госвласти, Соцфонда РФ, Федерального фонда ОМС или госинформсистемы, определенной правительством РФ.

Заявление об открытии счета эскроу и (или) договор такого счета должны быть подписаны усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Соответствующие изменения вносятся в антиотмывочный закон и закон об участии в долевом строительстве. Согласно пояснительной записке, возможность дистанционно открывать в банках счета эскроу упростит процесс приобретения недвижимости для граждан и будет способствовать развитию жилищной сферы.