Комитет ГД одобрил право ЦБ определять валюты для оплаты уставного капитала банков

В такой перечень, предположительно, могут быть приняты валюты стран Евразийского экономического союза — Армении, Киргизия, Казахстана, Белоруссии, валюты стран БРИКС, в том числе китайский юань (допустим для использования и сейчас) и индийская рупия, а также валюты Бразилии, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.