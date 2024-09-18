Комитет ГД одобрил право ЦБ определять валюты для оплаты уставного капитала банков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предоставляющий совету директоров Банка России на ежегодной основе определять перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 24 сентября.
В такой перечень, предположительно, могут быть приняты валюты стран Евразийского экономического союза — Армении, Киргизия, Казахстана, Белоруссии, валюты стран БРИКС, в том числе китайский юань (допустим для использования и сейчас) и индийская рупия, а также валюты Бразилии, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.
Одновременно решением совета директоров ЦБ внесение вкладов в уставный капитал финансовых организации в валюте недружественных государств может быть ограничено полностью или в определенной доле, например, не более 10% уставного капитала кредитной организации.
Цель документа.
«Основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, а также расширение возможностей по противодействию иностранным ограничительным мерам, дедолларизация экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля», — указывают авторы законопроекта.
Кроме того, будут создаваться дополнительные условия для перехода к использованию российского рубля и национальных валют отдельных стран — торговых партнеров РФ в трансграничных расчетах, для снижения рисков, обусловленных действиями недружественных государств и связанных с возможным формированием капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро, добавили они.