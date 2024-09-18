Каким будет курс рубля 19 сентября 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели — 12,7−13 рублей, по курсу доллара на базе индикаторов срочного рынка — 90−92. Ослабление рубля может затормозиться как на фоне приближения налогового периода, так и в свете вероятного улучшения общего риск-аппетита после заседания ФРС. Индекс доллара может опуститься ниже 100 п., а нефть и другое сырье получат возможность улучшить свои ценовые позиции. Тем не менее в целом баланс ключевых факторов — экспортной выручки и импортных потоков — продолжит постепенно смещаться против рубля. От более существенного ослабления нацвалюту уберегает жесткий курс ДКП Банка России.