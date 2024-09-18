Каким будет курс рубля 19 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня в основном умеренно снижался. Коррекция после трех сессий убедительного роста в целом была закономерна. Кроме того, нефть утратила ценовую уверенность по мере приближения к техническому сопротивлению у $74 за баррель Brent.
На мировых биржах динамика торгов была сдержанной. Потребительские цены в еврозоне в августе, согласно финальной оценке, выросли на 2,2% г/г, что совпало как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков.
Завтра рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС. И хотя снижение процентных ставок во многом уже заложено в цены, общий риск-аппетит может улучшиться. Из важной статистики дня выделим данные по США — недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажи на вторичном рынке жилья за август.
Сняв локальную перегретость, индекс Мосбиржи может набрать силы для нового восходящего импульса с целью прорыва отметки 2800 п. Прогноз на 19 сентября — 2700−2800 п.
Наш прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели — 12,7−13 рублей, по курсу доллара на базе индикаторов срочного рынка — 90−92. Ослабление рубля может затормозиться как на фоне приближения налогового периода, так и в свете вероятного улучшения общего риск-аппетита после заседания ФРС. Индекс доллара может опуститься ниже 100 п., а нефть и другое сырье получат возможность улучшить свои ценовые позиции. Тем не менее в целом баланс ключевых факторов — экспортной выручки и импортных потоков — продолжит постепенно смещаться против рубля. От более существенного ослабления нацвалюту уберегает жесткий курс ДКП Банка России.
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