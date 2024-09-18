ФРС снизила базовую ставку впервые с 2020 года — до 4,75−5%

Согласно сообщению, ФРС улучшила прогноз по инфляции в США в 2024 году с 2,6% до 2,3%, на 2025 год — с 2,3% до 2,1%. При этом ухудшился прогноз роста реального ВВП в 2024 году до 2% с 2,1% в июне. На 2025 год он сохранился на уровне 2%. ФРС ожидает, что на конец 2024 года базовая ставка будет составлять 4,4%, а к концу 2025 году — 3,4%.