ФРС снизила базовую ставку впервые с 2020 года — до 4,75−5%

Согласно сообщению, ФРС улучшила прогноз по инфляции в США в 2024 году с 2,6% до 2,3%, на 2025 год — с 2,3% до 2,1%. При этом ухудшился прогноз роста реального ВВП в 2024 году до 2% с 2,1% в июне. На 2025 год он сохранился на уровне 2%. ФРС ожидает, что на конец 2024 года базовая ставка будет составлять 4,4%, а к концу 2025 году — 3,4%.
ФРС отметила замедление роста рабочих мест и увеличение уровня безработицы, который при этом остается низким. «Несколько повышенная» инфляция, говорится в пресс-релизе, устойчиво движется к целевым 2%. ФРС ожидает уверенных темпов роста экономической активности.
ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023-го она достигла 5,25−5,5%. 12 июня 2024 года ФРС снова сохранила ставку на этом уровне, отметив, что борьба с инфляцией продвигается успешнее, чем ожидалось. Участники рынка ожидали снижения ставки в сентябре.