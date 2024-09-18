Evraz Steel Building выходит на рынок Средней Азии

«Они смогут выполнять заказы на месте, снижая логистические издержки для заказчика. Таким образом, после прохождения новыми участниками процедуры квалификации сеть заводов — партнеров Evraz Steel Building в экосистеме Evraz Steel в России и СНГ достигнет уже 135 предприятий», — отмечается в сообщении.
После прохождения квалификации и подключения к платформе заводы из стран СНГ начнут получать заказы от Evraz Steel Building. Местные компании уже сейчас могут претендовать на изготовление порядка 1,5 тыс. тонн металлоконструкций в месяц. По оценкам Evraz Steel Building, подключение к партнерской сети новых заводов из Казахстана и Узбекистана в будущем позволит увеличить ее производительность почти на 10%.
«Привлечение предприятий — партнеров из стран СНГ поможет нам быстрее и эффективнее выполнять поступающие заказы. При этом гарантированная загрузка ЗМК в странах содружества будет способствовать развитию и регионального рынка. Здесь нас интересуют не только крупные предприятия и гиганты отрасли, но в первую очередь заводы среднего масштаба», — отметил заместитель генерального директора компании по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгений Самарин.
В феврале 2024 года генеральный директор компании Evraz Steel Box Леонид Лазуткин сообщал, что Evraz Steel Box в 2024 году планирует выйти на рынок стального строительства в Средней Азии — в частности, в Узбекистане.
Evraz Steel Building, Evraz Steel Box, Evraz Steel House и инжиниринговый портал Evraz Steel Engineering входят в экосистему стального строительства Evraz. Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.