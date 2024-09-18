Evraz Steel Building выходит на рынок Средней Азии

После прохождения квалификации и подключения к платформе заводы из стран СНГ начнут получать заказы от Evraz Steel Building. Местные компании уже сейчас могут претендовать на изготовление порядка 1,5 тыс. тонн металлоконструкций в месяц. По оценкам Evraz Steel Building, подключение к партнерской сети новых заводов из Казахстана и Узбекистана в будущем позволит увеличить ее производительность почти на 10%.