ЕС может обязать иностранные «дочки» своих компаний соблюдать санкции против РФ

«Значительная часть продукции, идущей [в Россию] через Китай, поставляется “дочками” западных компаний в Юго-Восточной Азии», — приводит издание слова чиновника. «Наши усилия сосредоточены на том, чтобы попытаться остановить транзит из этих стран в Китай», — добавил О’Салливан.
По его словам, тема обсуждалась на прошлой неделе в ходе встречи замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с еврокомиссаром по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс. Одно из предложений касалось «расширения ограничений на перепродажу продукции в Россию на дочерние компании». О’Салливан добавил, что со стороны европейского бизнеса ощущается «определенное сопротивление» такому нововведению, так как оно отразится на объемах производства в странах, не присоединившихся к антироссийским санкциям. При этом он отметил, что подвижки в этом вопросе могут быть достигнуты «в следующем санкционном пакете».
Как заявили FT двое европейских дипломатов, предыдущее предложение о расширении ограничений на реэкспорт не получило широкой поддержки.