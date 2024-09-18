ЕС может обязать иностранные «дочки» своих компаний соблюдать санкции против РФ

По его словам, тема обсуждалась на прошлой неделе в ходе встречи замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с еврокомиссаром по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс. Одно из предложений касалось «расширения ограничений на перепродажу продукции в Россию на дочерние компании». О’Салливан добавил, что со стороны европейского бизнеса ощущается «определенное сопротивление» такому нововведению, так как оно отразится на объемах производства в странах, не присоединившихся к антироссийским санкциям. При этом он отметил, что подвижки в этом вопросе могут быть достигнуты «в следующем санкционном пакете».