Эксперты оценили отмену валютных ограничений Банком России

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то можно получить свои валютные сбережения на сумму не более 10 тыс. долларов США или эквивалента в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях в соответствии с текущим курсом. Деньги, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи без ограничений.
По мнению старшего аналитика АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Алексея Гусева, отмена ограничений крайне маловероятна до тех пор, пока сохраняются санкции, ограничивающие приток наличной иностранной валюты в страну.
Представители Банка России не раз отмечали, что в таких условиях не видят целесообразности отмены лимитов, поскольку это может привести к дефициту наличной иностранной валюты в стране, а снятие ограничений возможно только в случае отмены или смягчений санкций. Но поскольку этого не происходит, регулятор вынужден продлевать ограничения каждые полгода.
Он отметил, что доля и объем вкладов населения в иностранных валютах регулярно снижаются. Так, согласно последним данным регулятора, за год с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года сумма вкладов в иностранных валютах и драгметаллах снизилась с 4,3 трлн до 3,7 трлн в рублевом эквиваленте, что привело к снижению доли с 9,7% до 6,5%, с учетом существенного роста рублевых депозитов.
По оценке директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова, сейчас объем поступлений наличной валюты в страну ниже оттока валюты из-за существующих санкционных ограничений.
«Полагаем, что по мере адаптации российской экономики к санкциям в вопросе осуществления трансграничных расчетов и в случае снижения рисков дефицита ликвидности иностранной валюты на внутреннем рынке, ограничения на снятие валюты с депозитов с течением времени могут быть сняты», — сообщил экономист.
Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт», CFA, Максим Тимошенко согласен, что ограничения могут быть и будут сняты после отмены санкций касательно приобретения российскими банками наличной валюты «недружественных» стран, долларов и евро прежде всего. «Поскольку мы живем в ситуации высокой неопределенности, то прогнозировать когда это может произойти достаточно сложно», — отметил он.
Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими санкциями, которые запрещают официально приобретать наличную валюту западных стран, поясняет регулятор. Тем не менее, по подсчетам агентства Reuters на основе данных Федеральной таможенной службы, с 2022 года в РФ было ввезено около 2,3 млрд долларов и евро вопреки запрету через схемы беспошлинной торговли, продажи драгметаллов.
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