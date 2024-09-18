Эксперты оценили отмену валютных ограничений Банком России

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то можно получить свои валютные сбережения на сумму не более 10 тыс. долларов США или эквивалента в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях в соответствии с текущим курсом. Деньги, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи без ограничений.