Эксперт оценил налоговый потенциал отрасли промышленного майнинга в России

«Мы оцениваем налоговый потенциал отрасли промышленного майнинга России в ее текущем состоянии в 50 млрд рублей в год в краткосрочном периоде после установления механизма налогообдожения майнинга в налоговом кодексе РФ. Разумеется, отрасль будет расти и развиваться, и, как следствие, налоговые отчисления также будут увеличиваться», — пояснил Игорь Рунец.
Принятие закона о развитии майнинга, безусловно, усилит технологический и финансовый суверенитет России. Кроме того, майнинг уже сейчас дает новые возможности для взаиморасчетов с нашими партнерами, генерации криптовалютной ликвидности — отрасль на текущий момент способна генерировать порядка 300 млрд рублей криптовалютной ликвидности для проведения внешнеэкономических сделок, добавил эксперт.
«Также отрасль является инфраструктурным фундаментом для развития искусственного интеллекта, новых ИТ-компетенций, создает новые рабочие места. Кадровый потенциал России уникален, и мы его поддерживаем и развиваем, в том числе через собственные образовательные программы», — отметил Игорь Рунец и в качестве примера привел бесплатные курсы подготовки старшеклассников Иркутской области к ЕГЭ по точным наукам при поддержке Братского государственного университета и благотворительного фонда «Сибирский характер».
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