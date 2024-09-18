Эксперт оценил налоговый потенциал отрасли промышленного майнинга в России

«Мы оцениваем налоговый потенциал отрасли промышленного майнинга России в ее текущем состоянии в 50 млрд рублей в год в краткосрочном периоде после установления механизма налогообдожения майнинга в налоговом кодексе РФ. Разумеется, отрасль будет расти и развиваться, и, как следствие, налоговые отчисления также будут увеличиваться», — пояснил Игорь Рунец.