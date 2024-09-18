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Эксперт: изменение логистики увеличивает спрос на топливо в РФ

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Изменение логистических цепочек ввиду санкций и развитие внутреннего туризма сильно увеличивают спрос на топливо на внутреннем рынке РФ, сообщила руководитель по аналитике Аналитического центра ТЭК Дарья Козлова на стратегической сессии «Российская нефтепереработка: отвечая на современные вызовы!» на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

Источник: Reuters

«Мы видим большой прирост [на внутреннем рынке] за последние два года. Спрос растет, этому есть объективные причины: изменение логистики, удлинение цепочек, переход на Южный коридор, что драйвит спрос на дизельное топливо, развитие внутреннего туризма, что драйвит достаточно сильно спрос на автомобильный бензин», — сказала она.

Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени. Выставка TNF expo, в которой примут участие крупнейшие нефтегазовые корпорации, технологические, IT и финансовые компании, будет открыта во все дни форума, она разместится на площади более 4 тыс. кв. м. В самом форуме в 2024 году примут участие около 1 тыс. компаний и более 12 тыс. человек, в рамках деловой программы пройдут более 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия «Технологическая устойчивость: стратегия развития».