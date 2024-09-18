Для первой новосибирской ОЭЗ планируют привлечь китайского инвестора

«С китайскими партнерами проект при международном партнерстве», — сказал он, добавив, что инвестпроект планируется в сфере логистики, однако не уточнил сроки реализации.
По словам министра, большинство проектов в ОЭЗ будут производственными предприятиями. Согласно данным, которые предоставил Решетников на форуме, подтвержденные инвестиции по проектам в ОЭЗ составляют 9,3 млрд рублей. С первым будущим резидентом ОЭЗ — заводом по производству тротуарной плитки за 2 млрд рублей — было подписано соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Всего под создание зоны приобретен земельный участок площадью 700 га.
Согласно расчетам, вложения управляющей компании в инфраструктуру оцениваются в сумму порядка 9 млрд рублей, будет создано более 4 тыс. рабочих мест. Инвестиции резидентов могут составить 90 млрд рублей, бюджетный эффект к 2040 году — 27 млрд рублей.