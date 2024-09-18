ЦБ поднял официальный курс евро до максимума с конца августа

Ранее ЦБ объяснил расхождение курсов валют в августе проблемами с арбитражем. Как уточнили в регуляторе, в последний летний месяц возможности ряда игроков проводить арбитражные сделки, которые позволяют зарабатывать на разнице курсов валют на разных рынках, на российском рынке были ограничены. В результате этого официальные курсы доллара и евро росли на несколько процентов ежедневно, а рубль ослаб к ведущим мировым валютам на 1,8−8 процентов за месяц.