Акции полупроводниковых компаний КНР выросли на фоне прорыва в EUV-литографии

Регистрация патента SMEE стала прорывом в развитии китайского производства литографического оборудования. Ряд отраслевых экспертов отмечают, что это приблизит КНР к технологической независимости от нидерландской компании — отраслевого лидера ASML, которая ранее фактически была монополистом в области применения технологии EUV. Она также ограничила сотрудничество с КНР после санкционного давления со стороны США.