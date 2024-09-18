Акции полупроводниковых компаний КНР выросли на фоне прорыва в EUV-литографии

Бумаги компании Changchun UP Optotech Со., которая занимается производством фотоэлектрического оборудования, достигли дневного лимита роста в 10%, подорожав с 24,28 юаня ($3,43) до 26,71 ($3,77) за единицу. Акции производителя навигационных устройств Sai Micro Electronics возросли в цене на 5,3%, с 13,96 юаня ($1,97) до 14,7 ($2,07).
Положительная динамика объясняется тем, что ранее в сентябре стало известно об успешной регистрации китайской компанией — производителем литографического оборудования Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) патента на технологию применения экстремального ультрафиолета (EUV) для создания полупроводниковых изделий, считают аналитики агентства Bloomberg. По их оценкам, это значительно продвинет вперед китайскую отрасль микроэлектронники, вопреки санкциям США.
Регистрация патента SMEE стала прорывом в развитии китайского производства литографического оборудования. Ряд отраслевых экспертов отмечают, что это приблизит КНР к технологической независимости от нидерландской компании — отраслевого лидера ASML, которая ранее фактически была монополистом в области применения технологии EUV. Она также ограничила сотрудничество с КНР после санкционного давления со стороны США.