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Заботкин заявил, что рост безработицы может подтолкнуть ЦБ к снижению ставки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Переход к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) возможен в условиях движения экономики РФ к снижению инфляции ниже целевого уровня, а также значительного недоиспользования производственных ресурсов и роста безработицы, сообщил журналистам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в кулуарах форума РБК Capital Markets. Сигнал при этом также мог бы быть жестким.

Источник: РИА "Новости"

«Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику», — сказал он.

Заботкин напомнил, что в 2020 году во время значительных рисков переохлаждения экономики ЦБ в результате пандемийного кризиса снижал ставку до 4,25%. Однако сейчас экономика находится в состоянии перегрева, поэтому сейчас на повестке дня смягчение ДКП не стоит.