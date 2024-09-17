Выдачи ипотеки в РФ выросли до 1,8 трлн рублей во II квартале

«Выдачи ипотеки выросли до 1,8 трлн с 1,1 трлн руб. в I квартале 2024 года (+71%). При этом в сегменте строящегося жилья (ДДУ), обеспеченного господдержкой более чем на 90%, они увеличились в два раза (до 1 трлн с 0,5 трлн руб. в I квартале 2024 г.)», — отмечается в материалах.