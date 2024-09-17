Власти создают фокус-группу для тестирования криптовалюты

В рамках экспериментального правового режима, который позволит осуществлять оплату внешнеторговой деятельности криптовалютой, фокус-группа будет тестировать новую систему. В нее вошли импортеры, которые испытывают трудности с платежами в банки Китая и других стран. Это связано с тем, что некоторые товары, необходимые для их бизнеса, считаются товарами двойного назначения, то есть могут использоваться не только в мирных, но и в военных целях.