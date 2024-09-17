Власти создают фокус-группу для тестирования криптовалюты

В фокус-группу, созданную для участия в ЭПР, вошли отдельные импортеры, представляющие Торгово-промышленную палату России и Ассоциацию разработчиков и производителей электроники. Также в нее были включены некоторые банки. Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с работой группы.
В рамках экспериментального правового режима, который позволит осуществлять оплату внешнеторговой деятельности криптовалютой, фокус-группа будет тестировать новую систему. В нее вошли импортеры, которые испытывают трудности с платежами в банки Китая и других стран. Это связано с тем, что некоторые товары, необходимые для их бизнеса, считаются товарами двойного назначения, то есть могут использоваться не только в мирных, но и в военных целях.
При формировании фокус-группы также учитывался оборот бизнеса. Чем он больше, тем выше были шансы компании принять участие в эксперименте. В дальнейшем планируется привлечь к работе в рамках ЭПР еще больше участников, но пока неизвестно, когда именно эксперимент будет масштабирован.
Оплата криптовалютой пока возможна только с разрывом цепочки, то есть не напрямую из России, а с привлечением платежного агента в третьей стране. Это связано с тем, что необходимая правовая база только начинает формироваться, например, сейчас нет понятия криптовалюты в валютном законодательстве.
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