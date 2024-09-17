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Власти создают фокус-группу для тестирования криптовалюты

По данным источников, в нее войдут некоторые импортеры и банки. О том, что Министерство финансов рассматривает возможность создания российских криптобирж в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), глава ведомства Антон Силуанов заявил еще в августе.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В фокус-группу, созданную для участия в ЭПР, вошли отдельные импортеры, представляющие Торгово-промышленную палату России и Ассоциацию разработчиков и производителей электроники. Также в нее были включены некоторые банки. Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с работой группы.

В рамках экспериментального правового режима, который позволит осуществлять оплату внешнеторговой деятельности криптовалютой, фокус-группа будет тестировать новую систему. В нее вошли импортеры, которые испытывают трудности с платежами в банки Китая и других стран. Это связано с тем, что некоторые товары, необходимые для их бизнеса, считаются товарами двойного назначения, то есть могут использоваться не только в мирных, но и в военных целях.

При формировании фокус-группы также учитывался оборот бизнеса. Чем он больше, тем выше были шансы компании принять участие в эксперименте. В дальнейшем планируется привлечь к работе в рамках ЭПР еще больше участников, но пока неизвестно, когда именно эксперимент будет масштабирован.

Оплата криптовалютой пока возможна только с разрывом цепочки, то есть не напрямую из России, а с привлечением платежного агента в третьей стране. Это связано с тем, что необходимая правовая база только начинает формироваться, например, сейчас нет понятия криптовалюты в валютном законодательстве.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».