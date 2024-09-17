Власти считают перспективной идею ЦБ субсидировать выход компаний на рынок

«ЦБ в своем докладе “Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов” предлагает не смену полной модели господдержки экономики, а предлагает новые меры поддержки бизнеса, которые только разрабатываются совместно с правительством РФ в рамках ФП “Развитие финансового рынка” НП “Эффективная и конкурентная экономика”, которая с учетом высоких ставок и вследствие дорогих кредитов для бизнеса может оказаться довольно эффективным механизмом», — пояснили «Ъ» в секретариате вице-премьера.