Власти считают перспективной идею ЦБ субсидировать выход компаний на рынок

Центробанк в опубликованных 16 сентября «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2025−2027 годы» предложил скорректировать модель бюджетного стимулирования перспективных инвестиционных проектов. Регулятор предложил правительству альтернативные банковскому кредитованию меры стимулирования экономики — субсидировать предлагается не сами кредиты, а их получателей, но при выходе на рынок капитала.
«ЦБ в своем докладе “Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов” предлагает не смену полной модели господдержки экономики, а предлагает новые меры поддержки бизнеса, которые только разрабатываются совместно с правительством РФ в рамках ФП “Развитие финансового рынка” НП “Эффективная и конкурентная экономика”, которая с учетом высоких ставок и вследствие дорогих кредитов для бизнеса может оказаться довольно эффективным механизмом», — пояснили «Ъ» в секретариате вице-премьера.
В ЦБ также отмечали, что в отличие от банковских кредитов финансирование бизнеса через акции и облигации не создает дополнительной денежной массы и обладает ограниченным проинфляционным влиянием.
Подробнее об идеях ЦБ читайте в материале «За деньгами на рынок».