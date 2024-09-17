Вице-премьер Монголии предложил российским банкам открыть филиалы в стране

«Из-за трудностей с платежами между нашими странами создали совместную рабочую группу. Она разрабатывает разные варианты решения проблемы. Банки РФ могут открыть филиал в Монголии, наше правительство открыто для этого. Президент Монголбанка (центробанка) вскоре встретится с президентом Центрального банка РФ по этому вопросу», — сказал монгольский вице-премьер.
Он добавил, что на заседании межправительственной комиссии двух стран, которое состоится в 2024 году, также рассмотрят условия для повышения инвестиционной привлекательности банковской отрасли Монголии. Ранее в интервью корреспонденту ТАСС председатель Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн сообщил, что в стране работают 12 банков.
Все являются отечественными, у некоторых есть иностранные инвесторы. До пандемии в стране работало шесть представительств иностранных банков: два японских, один из Великобритании и один из Нидерландов. Сейчас остались представительства двух крупнейших китайских банков.
«От российских банков предложений пока не поступало. Возможно, потому что население Монголии слишком маленькое, всего 3,5 млн человек. Для крупных банков больших стран это число клиентов одного района мегаполиса», — отметил руководитель Монголбанка.