Верстка мнения: бюджетный прогноз подготовят к 15 ноября

Подготовка долгосрочного бюджетного прогноза России в 2024 году, как ожидается, завершится к 15 ноября, документ к этому сроку должен быть внесен в правительство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с тем до конца сентября в парламент внесут бюджет страны на ближайшие три года. Как может измениться оценка российской экономики и какие направления финансирования будут в приоритете — в материале «Известий».
Сокращение сроков
Правительство регулярно формирует бюджетный прогноз на долгосрочную перспективу.
«Ранее он вносился на рассмотрение в кабинет министров только после утверждения главного финансового документа страны, это было в декабре — начале января. Принято решение о сокращении сроков его разработки: теперь он должен быть представлен до 15 ноября текущего года. Соответствующее постановление правительства подписано», — сказал Мишустин.
Также он напомнил, что проект федерального бюджета должен быть внесен в Государственную думу до 1 октября.
Комментируя сокращение сроков подготовки прогноза, премьер-министр отметил, что это необходимо, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы, утвердить национальные проекты и государственные программы на период их действия именно в долгосрочной перспективе и уже с нового года начать их реализацию.
«Известия» направили запросы в правительство, Минфин и Минэкономразвития.
«По данным вопросам просим обратиться в пресс-службу Минфина России», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.
Подходы к формированию бюджетной политики не меняются, ключевое — следование «бюджетному правилу», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, исходя из этого и будут приниматься дальнейшие решения. Вместе с тем в министерстве напомнили, что в части национальных проектов предусмотрено включение в бюджетный прогноз информации об объемах их финансового обеспечения на период действия проектов. Норма установлена постановлением правительства от 12 сентября 2024 года № 1252.
Ответ от правительства на момент публикации получен не были.
Приоритетные направления
Долгосрочный прогноз будет сильно зависеть от федерального бюджета на ближайшие три года, который, по мнению директора Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимира Климанова, будет сбалансированным.
— Насколько сбалансированными окажутся региональные бюджеты, пока судить сложно. Вероятно, они будут с дефицитом. Этого удастся избежать, если будут увеличены межбюджетные трансферты не в рамках нацпроектов, а в составе государственных программ, — сказал «Известиям» эксперт. — Вместе с тем конструкция нацпроектов очень сильно изменилась. Вряд ли произойдет сокращение финансирования. Однако, возможно, оно будет «упаковано» по-другому — не в рамках нацпроектов, а в федеральных программах.
Кроме того, заявлено много проектов по технологическому развитию. На них могут потребоваться дополнительные средства, добавил Владимир Климанов.
С этим согласились и в Госдуме. Сейчас из-за высоких кредитных ставок бизнесу, особенно занимающемуся созданием передовых технологий, необходима помощь государства, которая может быть продолжена и расширена, отметил глава комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В прогнозе и бюджете, кроме того, уделят особое внимание авиастроению и судостроению, ведь транспортная связанность страны на данный момент как никогда имеет огромное значение.
— В целом мы считаем, что бюджет будет сбалансированным. Думаю, что тот профицит, который мы увидим в III и IV кварталах, даст возможность нарастить и социальные обязательства, и программы по развитию технологического суверенитета, — заявил «Известиям» депутат.
Вместе с тем Михаил Мишустин ранее отметил, что бюджет России на ближайшие три года предусматривает финансирование всех приоритетов и социальных гарантий. «Сейчас идет активная фаза подготовки проекта федерального бюджета на 2025−2027 годы. Министерство финансов, Министерство экономического развития работают над формированием прогноза и параметров главного финансового документа страны на следующую трехлетку», — сказал глава кабинета министров.
Он подчеркнул, что приоритетные направления — это «и национальные проекты, и государственные программы, и достижение национальных целей, выполнение социальных обязательств перед гражданами». Михаил Мишустин уточнил, что «речь идет о помощи семьям с детьми, о вопросах развития медицины образования». Также премьер-министр указал, что в проекте бюджета закладываются средства на «решение ключевой задачи — обеспечение технологического и промышленного суверенитета страны».
Ключевые показатели
В начале сентября Минэкономразвития внесло уточненный макропрогноз на 2024−2027 годы в правительство. Его рассмотрели и в целом поддержали на бюджетной комиссии (на заседании правительства прогноз обычно рассматривается одновременно с проектом бюджета во второй половине сентября).
В частности, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году — до 7,3% с 5,1% в апрельской версии прогноза. Вместе с тем министерство улучшило ожидания по динамике российской экономики.
«Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%, что достаточно высоко и выше, чем в прошлом году (в 2023 году рост ВВП РФ составил 3,6%), — сообщил ранее представитель ведомства. — На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста экономики. Прежде всего за счет того, что так или иначе сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но при этом всё равно темпы роста ВВП останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5% (в 2025 году)».
Помимо этого, экономическое ведомство повысило прогноз сальдо счета текущих операций в 2024 году — до $51,2 млрд с $27,9 млрд.
При этом ожидания по экспорту товаров на 2024 год практически не изменились — $427,6 млрд (вместо $428,7 млрд в апрельской версии). По импорту показатель значительно снизился — до $294,9 млрд (с $324,7 млрд).
Вместе с тем в министерстве прогнозируют сохранение минимальных уровней безработицы в РФ в 2,6% на всем прогнозном горизонте 2024−2027 годов.
Кроме того, Минэк прогнозирует рост промпроизводства в 2025 году на уровне 2,0% (понизило с 2,3% в апрельской версии), в 2026 году — 2,4% (2,3%), в 2027 году — 2,6% (2,5%). Рост инвестиций тоже уменьшится: в 2025 году ожидается на уровне 2,1% (2,7% в апрельской версии прогноза), в 2026 году — 3,0% (без изменений с предыдущей оценкой), в 2027 году — 3,3% (3,2%).
«Темпы роста инвестиций в последние два года (в 2023 и 2024 годах) — это крайне высокие темпы. Такой уровень длительное время сохраняться не может, поэтому будет замедляться, но 2% роста (в 2025-м) к высокой базе 2024 года — это очень неплохо. Безусловно, жесткие денежно-кредитные условия будут оказывать сдерживающее влияние на инвестиционную активность», — подчеркнул представитель Минэкономразвития.