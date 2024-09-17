Верстка мнения: бюджетный прогноз подготовят к 15 ноября

«Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%, что достаточно высоко и выше, чем в прошлом году (в 2023 году рост ВВП РФ составил 3,6%), — сообщил ранее представитель ведомства. — На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста экономики. Прежде всего за счет того, что так или иначе сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но при этом всё равно темпы роста ВВП останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5% (в 2025 году)».