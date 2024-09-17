В России снизился размер среднего чека в интернет-магазинах

В 2024 году средний чек в российской интернет-торговле составил 1400 рублей, что на 6% меньше, чем в 2023 году, и на 20% меньше, чем в 2022 году. По данным исследования Go Mobile и «МТС Ads», опубликованным в «Коммерсанте», это связано с увеличением доли маркетплейсов, где средний чек обычно ниже, чем на других интернет-площадках.