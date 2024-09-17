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В России снизился размер среднего чека в интернет-магазинах

Согласно аналитикам, на маркетплейсах, которые уже занимают более половины рынка, этот показатель оказался вдвое ниже, чем в специализированных интернет-магазинах. Это, по мнению специалистов, существенно влияет на общие тенденции в секторе.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В 2024 году средний чек в российской интернет-торговле составил 1400 рублей, что на 6% меньше, чем в 2023 году, и на 20% меньше, чем в 2022 году. По данным исследования Go Mobile и «МТС Ads», опубликованным в «Коммерсанте», это связано с увеличением доли маркетплейсов, где средний чек обычно ниже, чем на других интернет-площадках.

Магазины, такие как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, формируют значительную часть рынка интернет-торговли. По данным сервиса «Чек Индекс», они составляют 60−62% от общего оборота.

В Go Mobile и «МТС Ads» отмечают, что за первые шесть месяцев 2024 года потребители потратили на маркетплейсах 5,2 триллиона рублей, что составляет 50% от общего объема электронной коммерции. Однако средний чек на маркетплейсах в два раза ниже, чем в специализированных интернет-магазинах. Как сообщил директор T-Bank eCommerce Илья Кретов, на маркетплейсах потребители в среднем тратят 1900 рублей за покупку, а в специализированных магазинах — 6900 рублей.

Производители одежды уже заметили эту тенденцию. Максим Басов, генеральный директор «Глории Джинс», заявил, что компания планирует продавать 75−80% своей продукции через собственные онлайн-площадки в течение двух-трех лет. Илья Ярошенко, генеральный директор Baon, говорит, что его бренд представлен только в собственном онлайн-магазине и нишевом маркетплейсе Lamoda.

Президент Finn Flare Ксения Рясова также отметила, что компания планирует уменьшить число маркетплейсов, где она присутствует. Finn Flare останется на Lamoda, а на одном крупном маркетплейсе будет продавать только стоки. Она объяснила это стремлением к более премиальному позиционированию, которое не соответствует продажам на маркетплейсах.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».