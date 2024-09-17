Сбер снизил дисконт по ипотеке для зарплатных клиентов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сбербанк с 17 сентября снизил размер дисконта по ипотеке с 1 п.п. до 0,5 п.. для зарплатных клиентов и с 0,7 п.п. до 0,5 п.п. при размере первоначального взноса от 20%, сообщила пресс-служба банка.
«С 17 сентября Сбербанк меняет размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа. При размере первоначального взноса от 20% размер дисконта снизится с 0,7 п.п. до 0,5 п.п. А также для зарплатных клиентов банка — с 1 п.п. до 0,5 п.п.», — сообщили в банке.
В кредитной организации подчеркнули, что все ставки по базовым ипотечным кредитам на «Домклик» остаются без изменений.
Банк России 16 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, указав на возможность ее повышения уже на следующем заседании совета директоров.