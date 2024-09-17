Сбер снизил дисконт по ипотеке для зарплатных клиентов

«С 17 сентября Сбербанк меняет размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа. При размере первоначального взноса от 20% размер дисконта снизится с 0,7 п.п. до 0,5 п.п. А также для зарплатных клиентов банка — с 1 п.п. до 0,5 п.п.», — сообщили в банке.