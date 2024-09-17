Россельхознадзор рассчитывает на доступ на экспорт рыбы в Индию, Пакистан и ЮАР

«У нас со всеми странами ведется активный диалог. На протяжении последнего десятилетия мы существенно нарастили собственное производство рыбной продукции и конечно же у нас растет экспорт в целом. Страны, на рынки которых мы планируем в ближайшее время завершить процедуры по получению доступа — это Индия, Пакистан и ЮАР. В настоящий момент работа по согласованию ветеринарных сертификатов на экспорт российской продукции водных биологических ресурсов с компетентными ведомствами данных стран находится на заключительной стадии», — сказал Даушев.
Он отметил, что ведомство постоянно ведет работу по расширению географии экспорта российской рыбной продукции. Так, с 2022 года по настоящее время Россия получила доступ в девять новых стран по экспорту водных биоресурсов. «С момента предыдущего рыбного форума — с сентября 2023 был получен доступ в четыре новые страны — это Намибия, Сирия, Мексика и Кувейт», — добавил Даушев.
ТАСС — официальный информационный партнер VII Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.