«Чтобы уверенно, последовательно достигать национальных целей развития, важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причем как на ближайшую трехлетку, так и на более отдаленную перспективу», — сказал Путин.
Путин: РФ должна сохранять ответственную бюджетную политику
НОВО-ОГАРЕВО, 17 сентября. /ТАСС/. Россия должна сохранять ответственную бюджетную политику, обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая совещание по экономическим вопросам.