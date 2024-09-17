Путин: РФ должна сохранять ответственную бюджетную политику

«Чтобы уверенно, последовательно достигать национальных целей развития, важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причем как на ближайшую трехлетку, так и на более отдаленную перспективу», — сказал Путин.