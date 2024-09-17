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Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых нацпроектов

НОВО-ОГАРЕВО, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил заложить в бюджет в необходимом объеме средства для реализации с 2025 года новых национальных проектов.

«Чтобы добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное поступательное развитие России, со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме», — сказал глава государства, открывая совещание по экономическим вопросам.

Путин сделал акцент на том, что здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы. «Они призваны сделать ее более справедливой и эффективной. Эти изменения вступят в силу также со следующего года», — напомнил Путин.