Надкушенное яблоко: Евросоюз отсудил у Apple миллиарды евро

Американские корпорации потерпели довольно болезненное поражение от европейских контролирующих органов. Суды ЕС потребовали от Apple и Google заплатить многомиллиардные штрафы за уклонение от налогов и злоупотребление монопольным положением. Происходящее укладывается в картину наступления ЕС на крупный заокеанский (и не только) интернет-бизнес, впервые она проявилась в конце 2010-х годов. Хотя американские власти и сами не против немного прижать IT-гигантов, усиление прессинга на них со стороны европейцев выглядит как очередная трещина в глобальной экономической системе. Подробности — в материале «Известий».
Нерадостный подарок
На прошлой неделе Европейский суд согласился с аргументами Еврокомиссии, которая в 2016 году потребовала от Apple €13,8 млрд неуплаченных налогов. Ранее суд более низкой инстанции поддержал американскую компанию, но апелляция прошла успешно. Деньги будут перечислены в казну Республики Ирландия.
Самый любопытный нюанс в происходящем заключается в том, что Дублин не слишком-то рад этим деньгам. Еще в конце 2000-х годов ряд международных корпораций стал размещать свои офисы на территории островного государства. Долго думать не приходилось: Ирландия имела один из самых благоприятных налоговых режимов для корпораций в мире. Общая ставка составляет 12,5%, но предусмотрено исключение для транснациональных корпораций, которые могут платить 2,5−4% от своих глобальных прибылей. Но и это не предел: при желании можно договориться о совсем уж роскошных условиях в индивидуальном порядке. Что и произошло в случае с Apple: правительство Ирландии согласилось брать с ее прибылей всего лишь 0,005%. Фактически корпорация избегала налогов на свои многомиллиардные доходы в принципе.
Выгода Apple была безусловна. Но в плюсе оставались и ирландцы: они получали пусть и небольшие деньги, но буквально ни за что: речь шла о средствах, которые «яблочники» зарабатывали на другом конце мира. Кроме того, офисы компании создавали рабочие места, с которых платились уже вполне приличные налоги. Ирландия поддерживала репутацию совершенно легального налогового убежища, привлекая новых и новых желающих воспользоваться де-факто офшорным статусом. Ирландия получала и небывалый рост экономики. По ВВП на душу населения она находится на одном из первых мест в Европе и мире.
Впрочем, в значительной степени этот ВВП дутый, что неплохо демонстрирует статистика средних зарплат. В Ирландии они неплохие по европейcким меркам, но не более того. Как бы то ни было, последние 20 лет Ирландия развивается очень быстро и потерять свои позиции не хотела бы. Именно поэтому даже €13 млрд, внезапно упавшие в казну, большого счастья не приносят, и именно поэтому ЕС буквально заставил Ирландию забрать эти деньги.
«Total political crap»
В Apple с самого начала были недовольны происходящим. При этом какой-то катастрофический урон от взыскания Apple вряд ли грозит: на ее счетах сейчас находится ликвидности на $230 млрд — деньги буквально некуда девать. Тем не менее корпорация живет по своей внутренней логике и просто так не захочет расставаться ни с одним центом. С 2016 года деньги на сумму взыскания лежат на эскроу-счетах, и воспользоваться ими компания не может.
Что касается Google, то там ситуация обстоит следующим образом: в 2017 году Еврокомиссия решила оштрафовать компанию за то, что поисковый сервис благоволил ее собственным «дочкам» — фирмам, предлагавшим услуги по сравнению цен в интернете. Суды длились много лет, но все апелляции подтверждали решение ЕК, и последняя инстанция исключением не стала.
Активизацию прессинга со стороны Евросоюза связывают с именем Маргрет Вестагер, еврокомиссара по антимонопольной политике. Она неоднократно критиковала поведение цифровых гигантов и угрожала им всё новыми и новыми делами. Сейчас наконец ее многолетние усилия были вознаграждены. Однако в судах находится еще немало дел, так что эпопея со штрафами будет раскручиваться и дальше.
«Дешевый развод на деньги»
С чего всё началось? На заре 2010-х годов крупные интернет-компании — в первую очередь речь о Apple, Google, Meta (запрещена в России) и Amazon — стали превращаться из вечно перспективных прожигателей денег второго эшелона в мировых лидеров, которые генерировали колоссальные прибыли и денежные потоки. Это явление было связано с широким распространением смартфона и связи 4G, которые довели интернет до большинства домохозяйств в мире, увеличив общие объемы интернет-экономики на порядок. Большую часть сливок с этого процесса собрали компании, играющие доминирующие роли на рынке.
В силу своей структуры и меньшей привязанности к объектам производства им было легко работать в глобальном масштабе, перенося центр тяжести своих операций из одной страны в другую. Пожалуй, они были первыми по-настоящему глобальными корпорациями. Они получили огромную власть и возможность легко уходить от налогов.
С середины 2010-х годов, однако, благодушное отношение к ним начало испаряться. Правительства увидели, какие огромные деньги они не то что не получают — но даже не могут контролировать соответствующие потоки. На это наложились еще и политические проблемы: в поляризованных США обе главные партии и их сторонники стали вешать на интернет-компании всех собак. Вскоре американские органы власти начали целый спектр разнообразных расследований против игроков рынка.
Европейцы, в свою очередь, чувствовали себя еще хуже: ведь если США имели возможность поддавить на гигантов, пользуясь их американской юрисдикцией и необходимостью полагаться на американскую инфраструктуру (в части законодательной поддержки, подготовки кадров
Действия регуляторов США и ЕС были не слишком-то синхронными: и те и другие в первую очередь заботились о своих собственных интересах. Активность европейцев в попытках собрать с американских интернет-компаний налоги и заставить их платить штрафы вызывает уже явное раздражение. Еще в 2016 году американский минюст раскритиковал подобные телодвижения Брюсселя, а затем к процессу присоединились публичные политики. Так, сенатор-демократ Чак Шумер назвал решение Еврокомиссии в отношении Apple «дешевым разводом на деньги».
Ситуация вряд ли изменится сейчас, в особенности в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. Лидер республиканцев может быть очень жестким в своей риторике по отношению к цифровым корпорациям в Америке, но едва ли стерпит аналогичное отношение к ним по другую сторону океана. Не говоря уже о том, что сейчас, в отличие от 2016 года, в штаб Трампа входят множество представителей Кремниевой Долины, которые наверняка смогут пролоббировать ответные меры в отношении европейских законодателей и судей.