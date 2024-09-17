Надкушенное яблоко: Евросоюз отсудил у Apple миллиарды евро

Самый любопытный нюанс в происходящем заключается в том, что Дублин не слишком-то рад этим деньгам. Еще в конце 2000-х годов ряд международных корпораций стал размещать свои офисы на территории островного государства. Долго думать не приходилось: Ирландия имела один из самых благоприятных налоговых режимов для корпораций в мире. Общая ставка составляет 12,5%, но предусмотрено исключение для транснациональных корпораций, которые могут платить 2,5−4% от своих глобальных прибылей. Но и это не предел: при желании можно договориться о совсем уж роскошных условиях в индивидуальном порядке. Что и произошло в случае с Apple: правительство Ирландии согласилось брать с ее прибылей всего лишь 0,005%. Фактически корпорация избегала налогов на свои многомиллиардные доходы в принципе.