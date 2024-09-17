Минфин, МЭР и ЦБ готовят законопроект о децентрализованных автономных организациях

«Мы работаем над инициативой по созданию децентрализованных автономных организаций (ДАО), о чем мы несколько раз уже заявляли. Это может быть формат как экспериментального правового режима, так и полноценного регулирования. Мы на сегодня находимся в стадии обсуждения с коллегами из Центрального банка и из Минэкономразвития», — заявил Кабалоев.