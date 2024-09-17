Минфин, МЭР и ЦБ готовят законопроект о децентрализованных автономных организациях

«Мы работаем над инициативой по созданию децентрализованных автономных организаций (ДАО), о чем мы несколько раз уже заявляли. Это может быть формат как экспериментального правового режима, так и полноценного регулирования. Мы на сегодня находимся в стадии обсуждения с коллегами из Центрального банка и из Минэкономразвития», — заявил Кабалоев.
ДАО представляют собой организации, чьи владельцы могут совершать операции со своими долями в предприятии с помощью технологии блокчейн. «Мы начать здесь хотим как раз-таки с оцифровки непосредственно долей для того, чтобы в последующем была возможность уже накладывать сверху тот или иной инструмент финансовый», — отметил он.
Он добавил, что двумя главными трендами в цифровых финансах сейчас являются токенизация реальных активов и децентрализация, и Россия здесь опережает другие страны. «Мы реально находимся в лидерах мировых по развитию финтеха, по развитию цифровых финансовых сервисов, цифровой финансовой инфраструктуры», — заключил Кабалоев.