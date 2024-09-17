Минфин хочет привлечь на рынок капитала 1 трлн рублей от иностранных инвесторов

«Может, это сейчас звучит сложно и невыполнимо, но мы считаем, что должны стремиться привлекать средства иностранных инвесторов. Мы видим этот интерес, мы даже видим интерес со стороны недружественных инвесторов, люди ищут способ инвестировать в Россию и видят перспективы развития экономики», — сказал Чебесков.