Минфин хочет привлечь на рынок капитала 1 трлн рублей от иностранных инвесторов

«Может, это сейчас звучит сложно и невыполнимо, но мы считаем, что должны стремиться привлекать средства иностранных инвесторов. Мы видим этот интерес, мы даже видим интерес со стороны недружественных инвесторов, люди ищут способ инвестировать в Россию и видят перспективы развития экономики», — сказал Чебесков.
Он добавил, что Минфин и ответственные ведомства продолжат создавать условия для дружественных инвесторов. «Один из показателей — привлечение триллиона рублей от наших дружественных инвесторов», — отметил замминистра.
Он уточнил, что сейчас есть законодательные инициативы, которые планируют «доделать и принять, чтобы заработали в полную меру все стимулирующие инструменты, которые создавались последние несколько лет».