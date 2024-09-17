Каким будет курс рубля 18 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль достиг технической цели в районе 12,9 за биржевой юань и выше 91 за доллар по индикаторам срочного рынка. Краткосрочно нас может ждать временная консолидация китайской валюты на уровне 12,7−13 рублей, американской — в зоне 89−92. Баланс экспортно-импортной компоненты для рубля с учетом слабой динамики нефтяных цен последних недель постепенно ухудшается. Вместе с тем, жесткий курс ДКП сдерживает девальвационный процесс. Кроме того, уже недалек налоговый период, к которому часть компаний обычно готовится заранее, продавая дополнительные объемы инвалюты. ФРС на завтрашнем заседании, как ожидается, понизит процентные ставки, причем шаг снижения возможен как на 25 б.п., так и на 50 б.п. Индекс DXY может локально отступить, хотя сценарий смягчения ДКП в целом уже учтен в котировках.