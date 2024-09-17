Каким будет курс рубля 18 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня в основном торговался в плюсе. Покупатели сохраняли активность несмотря на локальные попытки укрепления рубля. Поддержку оказывал ценовой оптимизм, удерживающийся в нефти.
На мировых биржах относительное затишье. В КНР торги не проводились из-за национального праздника. Глобальные инвесторы в ожидании завтрашнего заседания ФРС, по итогам которого в США могут быть понижены процентные ставки. Статистические отчеты о розничных продажах и промышленном производстве в Штатах за август вышли лучше прогнозов, сентябрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, напротив, заметно уступил консенсусу.
Завтра до заседания американского регулятора инвесторы обратят внимание на данные о темпах роста цен потребительских цен в еврозоне за последний месяц лета. Акционеры Черкизова и Банка Санкт-Петербург на внеочередных собраниях в этот день рассмотрят вопрос утверждения дивидендных выплат.
Мы ожидаем, что российский рынок может перейти к временной консолидации на достигнутых уровнях, однако новые попытки обновления локальных вершин не исключаются. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 сентября — 2700−2800 п..
Рубль достиг технической цели в районе 12,9 за биржевой юань и выше 91 за доллар по индикаторам срочного рынка. Краткосрочно нас может ждать временная консолидация китайской валюты на уровне 12,7−13 рублей, американской — в зоне 89−92. Баланс экспортно-импортной компоненты для рубля с учетом слабой динамики нефтяных цен последних недель постепенно ухудшается. Вместе с тем, жесткий курс ДКП сдерживает девальвационный процесс. Кроме того, уже недалек налоговый период, к которому часть компаний обычно готовится заранее, продавая дополнительные объемы инвалюты. ФРС на завтрашнем заседании, как ожидается, понизит процентные ставки, причем шаг снижения возможен как на 25 б.п., так и на 50 б.п. Индекс DXY может локально отступить, хотя сценарий смягчения ДКП в целом уже учтен в котировках.
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